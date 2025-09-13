13h15 le samedi du 6 septembre : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le samedi du 6 septembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 6 septembre 2025 : le sommaire

Cet été, l’Aude a été ravagée par un incendie d’une intensité exceptionnelle : en à peine 48 heures, plus de 16 000 hectares sont partis en fumée. Dans ce décor calciné, les habitants durement frappés s’efforcent aujourd’hui de reconstruire leur vie et leur activité.

Un mois après le sinistre, l’équipe de 13h15 le samedi s’est rendue dans le massif des Corbières. Au cœur de ces paysages dévastés, la population refuse de baisser les bras.



Publicité





À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, l’un des villages les plus touchés, trois générations de vignerons — Alain le grand-père, Arnaud le père et Alexandre le fils — s’acharnent à faire renaître leurs vignes. Plus loin, à Fontjoncouse, Emmanuelle, bergère, a vu sa maison et une partie de son troupeau partir en fumée. Elle espère bientôt retrouver ses brebis et, en attendant, cueille ce que les flammes ont épargné.