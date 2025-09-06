Les 12 coups de midi du 6 septembre : Valentin continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 6 septembre 2025, 2ème victoire de Valentin – Valentin a signé une seconde victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maitre, remportant 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 6 septembre, un globe terrestre sur l’étoile mystérieuse

Valentin totalise ainsi déjà 6.000 euros dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais un nouvel indice : un globe terrestre. Il s’ajoute à celui de la photo de fond : la Croisette à Cannes.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+