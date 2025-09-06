Les 12 coups de midi du 6 septembre : Valentin continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 6 septembre 2025, 2ème victoire de Valentin – Valentin a signé une seconde victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maitre, remportant 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 6 septembre : Valentin continue, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 6 septembre, un globe terrestre sur l’étoile mystérieuse

Valentin totalise ainsi déjà 6.000 euros dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais un nouvel indice : un globe terrestre. Il s’ajoute à celui de la photo de fond : la Croisette à Cannes.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot


Publicité

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Audiences 5 septembre 2025 : les Bleus loin devant « Capitaine Marleau »
Audiences 5 septembre 2025 : les Bleus loin devant « Capitaine Marleau »
Star Academy 2025 : Ed Sheeran et Charlotte Cardin seront le parrain et la marraine de la nouvelle saison
Star Academy 2025 : Ed Sheeran et Charlotte Cardin seront le parrain et la marraine de la nouvelle saison
The Voice Kids du 6 septembre : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)
The Voice Kids du 6 septembre : suite des auditions à l'aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)
N’oubliez pas les paroles du 5 septembre : Morgane continue mais stagne (+ classement des maestros)
N'oubliez pas les paroles du 5 septembre : Morgane continue mais stagne


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut