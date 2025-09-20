

20h30 le dimanche du 21 septembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 21 septembre 2025 : les invités

Cette saison, le magazine « 20h30 le dimanche » poursuit sa série d’entretiens avec des personnalités dont le parcours résonne avec l’histoire collective. Aux commandes, Laurent Delahousse revient sur ces trajectoires marquantes, témoins d’une époque.

Pour ouvrir cette nouvelle édition, il retrouve Jean-Paul Rouve à Dunkerque, sa ville natale. L’acteur se confie sur ses origines modestes, ses premiers pas sur scène, son installation à Paris et les rôles qui ont façonné sa carrière au cinéma.



Il partage également le récit de ses retrouvailles émouvantes avec son père, Marcel, ainsi que son envie de renouer avec le théâtre. À partir du 3 octobre, il sera à l’affiche du Théâtre Antoine dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière, dans une mise en scène signée Jérémie Lippmann.

