Les mystères de l’amour du 21 septembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 5 saison 37 en avance)

Les mystères de l’amour du 21 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 5 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 5 de la saison 37 avec l’épisode intitulé « La bonne nouvelle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 21 septembre 2025 – résumé de l’épisode 5 saison 37 « La bonne nouvelle »

Hélène, Cathy, Laly, Béné et Aurélie s’envolent pour Love Island afin d’y célébrer l’enterrement de vie de jeunes filles de Béné et d’Aurélie. Pendant ce temps, Pierre est victime d’étranges et violents symptômes. De son côté, Gabriella fait une arrivée surprise chez Fanny et Christian, accompagnée de John, bien décidée à veiller sur sa belle-fille enceinte.

Les mystères de l’amour du 21 septembre – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.