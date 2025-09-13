50mn Inside du 13 septembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 13 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 13 septembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Audrey Fleurot. La star de la série « HPI » confie comment elle s’est enfin réconciliée avec elle-même.

🎶 La story : Filip Nikolic, le destin brisé d’une icône. Retour sur l’histoire du leader des 2Be3 au destin tragique, ses proches racontent alors que le téléfilm « Filip » sera diffusé lundi soir sur TF1.



Publicité





👑 L’actu : Deauville à l’heure américaine. Comment le mythique hôtel « Le Normandie » se met à l’heure du festival du film américain.

✨ En coulisses : le grand bal des princes et des princesses, le rendez-vous du gotha. Un cadre majestueux, des robes dignes de d’un conte de fées, et 150 invités triés sur le volet.

50mn Inside du 13 septembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : la Provence secrète. Direction la drome provençale : paysages spectaculaires, villages pittoresques et ambiance du sud. Qui sont ceux qui ont misé sur ce paradis secret ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.