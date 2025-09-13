Demain Nous Appartient spoilers : Sara face à la vérité, Victoire confronte Samuel, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 septembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 septembre 2025 – C’est une catastrophe sans précédent qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur Roxane. Alors qu’elle a été poignardée et qu’on a tenté de la tuer dans sa chambre d’hôpital, Sara va tout faire pour découvrir avec qui elle l’a trompée… Elle tend un piège à la jeune femme grâce à son second téléphone et découvre qu’il s’agit de Laurie ! Celle-ci finit par avouer qu’elle avait une liaison avec Roxane.

Pendant ce temps là, Victor utilise son récent rapprochement avec Karim pour le piéger… Et Victoire décide finalement de confronter Samuel au sujet de la lettre retrouvée par Soraya. Comment va-t-il réagir ?

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 2031) : Damien a retrouvé l’arme du crime, comportant des empreintes. Mélody se jette à l’eau et fait une proposition à Bastien. La vie privée de Marianne intéresse beaucoup l’hôpital Saint-Clair.

Mardi 16 septembre 2025 (épisode 2032) : Aurore décèle rapidement le mensonge de Sara. Mélody donne à Bastien un avant-goût surprenant de leur nouvelle vie commune. Marguerite retourne la salle de classe avec son expérience.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 2033) : Laurie tombe dans le piège que lui tend Sara. Victor profite de la situation pour demander un service à Karim. Sébastien n’a pas du tout envie de retrouver sa nièce, Marguerite.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 2034) : Au Spoon, Bart doit user de la force. Devant Erica, Fred dit tout le mal qu’il pense de Marceau. Karim réalise que Victor a tenté de le piéger.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 2035) : Victoire prend son courage à deux mains pour, enfin, confronter Samuel. Poussé à bout, Marceau finit par révéler l’identité de sa mère. Jordan aborde Violette, qui ne répond plus à ses messages.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

