Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, des aveux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 15 au 19 septembre 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur la mort d’Inès Salem, la soeur d’Idriss.







Léa a un flash : elle se voit étrangler Inès ! Elle décide de jouer franc jeu à Idriss en lui révélant mais elle reste prudente : elle ne sait pas si c’est un véritable souvenir ou pas. Idriss ne la blâme pas et tente de savoir quand elle a quitté Saint-Côme pour vérifier si c’est avant ou après la disparition de sa soeur. Patrick et Jean-Paul finissent pas réussir à innocenter Léa : elle est partie quelques jours avant le meurtre d’Inès ! Et Charlotte va apporter un élément capital : elle a retrouvé une dent qui n’appartient pas à Inès.

Plus tard, c’est l’heure des aveux au commissariat du Mistral, la vérité éclate enfin. Quant à Ophélie, elle rattrape le temps perdu avec sa famille biologique, au grand désespoir de Vanessa.



De son côté, Gabriel va très loin en demandant à Thomas d’être son témoin. Incapable de s’affirmer, Thomas accepte… Et il va organiser son enterrement de vie de garçon.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 420) : Une découverte dramatique donne un nouveau tournant à l’enquête. Thomas, incapable de s’affirmer, se retrouve à nouveau dans une position embarrassante. Zoé, quant à elle, est déterminée à faire sa rentrée sans imprévu, ni obstacle.

Mardi 16 septembre 2025 (épisode 421) : Tandis qu’Idriss s’inquiète pour sa petite sœur, le véritable coupable court toujours. De son côté, Ophélie tente de rattraper le temps perdu. Face aux secrets d’Apolline, Nisma et Steve s’attèlent à démêler le vrai du faux.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 422) : Au commissariat, l’heure des aveux a sonné, mais un doute persiste. Alors qu’Ophélie nage en plein bonheur, Vanessa n’a pas dit son dernier mot. Les talents cachés de Zoé n’échappent pas à ses nouvelles connaissances.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 423) : C’est l’urgence absolue pour les policiers du Mistral, qui doivent faire face à une situation périlleuse. Au Mistral, l’heure est à la fête pour Riva et ses amis ! De son côté, Apolline tombe enfin le masque devant Nisma.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 424) : Les policiers sont désemparés face à une situation qui semble sans issue… Loin d’être défaitiste, Ophélie décide d’agir pour aider un proche. Le lendemain d’une nuit de folie, certains assistent au bonheur de Riva d’un œil sceptique.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…