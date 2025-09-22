« Alice Nevers » du 22 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1



Publicité





C’est un nouvel épisode inédit de la série « Alice Nevers » qui vous attend ce lundi 22 septembre 2025 sur TF1. Il marque le grand retour de la série initialement arrêté en 2022 !





A découvrir dès 21h10 sur TF1 puis en streaming vidéo et replay sur TF1+.







Publicité





« Alice Nevers » du 22 septembre 2025 : ce soir, l’épisode « Le piège »

Un dangereux prédateur rôde sur la Côte d’Azur. Accro à l’application Tender Gold, il change sans cesse d’identité pour séduire, épouser… puis éliminer ses victimes. Pour l’arrêter, Alice se fait passer pour une riche héritière, épaulée par Marquand dans le rôle de son avocat corrompu. Mais en jouant ce jeu dangereux, ils savent qu’à tout moment, le piège pourrait se refermer sur eux…

Interprètes

Avec : Marine Delterme (Alice Nevers), Jean-Michel Tinivelli (Frédéric Marquand), Philippe Lefebvre (Maxime Vianey), Rebecca Tetens (Talia Ivanov), Bénédicte Allard (Sandrine Lacombe), Bilal Darai (Medhi Assia), Anne-Marie Ponsot (Claudine Larousse), Christophe Laubion (Directeur SIJ), Sophie Payan (Emma Beaumont)



Publicité



