« La vallée fracturée » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (22 septembre 2025)

« La vallée fracturée » au programme TV du lundi 22 septembre 2025 – En ce lundi soir de rentrée, France 2 lance sa nouvelle série inédite « La vallée fracturée » avec Anne Charrier et Thierry Godard dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« La vallée fracturée » – le synopsis

Au cœur d’une vallée encaissée, le village de Salvérac se retrouve menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’initiative de cette entreprise : Charles Kaskia, ingénieur multimilliardaire, soutenu par le consortium international SETH qui en assure le financement. La communauté se déchire entre partisans du projet et opposants farouches, ces derniers étant menés par la maire, Floriane Bourdieu.

Déterminée à protéger son village, Floriane est prête à affronter les pressions et menaces des industriels, épaulée dans son combat par l’ingénieur Pierre Donjon.



Vos épisodes du 22 septembre 2025

Épisode 1 : Floriane Bourdieu, la maire du petit village ardéchois de Salvérac, s’oppose au lancement d’un forage de gaz de schiste sur sa commune. Jusqu’où la multinationale qui pilote le projet est prête à aller pour faire taire ses adversaires ?

Épisode 2 : Floriane, Pierre et plusieurs autres opposants au projet de forage se retrouvent coincés dans la vallée de Salvérac, sans possibilité de communiquer ni de rejoindre le village. Poursuivis par des drones tueurs, ils n’ont pas d’autres choix que de se séparer.

Le casting

Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O’Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)…