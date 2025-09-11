Audiences 10 septembre 2025 : « Tracker » leader devant « Dans de beaux draps »

Audiences 10 septembre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 3,52 millions de téléspectateurs pour 18,7% de pda.


C’est devant France 2 avec le lancement de la série inédite « Dans de beaux draps », qui a réuni 2,54 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

Capture TF1


Audiences 10 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le lancement de la nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier », qui a intéressé 1,65 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda. Un score en recul par rapport au lancement de la saison précédente, qui avait réuni 2,15 millions de téléspectateurs pour 11,3% de pda le 10 octobre 2024.

France 3 est juste derrière avec un numéro inédit du magazine « Secrets d’histoire », qui a rassemblé 1,50 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.


