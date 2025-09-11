HPI du 11 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)



Publicité





HPI du 11 septembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 continue la diffusion de la 5ème et ultime saison de la série « HPI ». Au programme ce soir, un nouvel épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Publicité





HPI du 11 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 6 « Tequila sunrise » : Les problèmes s’enchaînent à la DIPJ de Lille : Morgane a raté son écrit du concours de police, Karadec se retrouve malgré lui mêlé à la mort accidentelle de la belle-mère de Morgane, et, pour ne rien arranger, le fils de Céline est accusé de meurtre dans l’affaire en cours ! Dessaisie, la commissaire joue son va-tout pour innocenter son fils : organiser une Murder Party avec toute l’équipe.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère McNeese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mulier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Nicolas Martinez (Juge Caron), Mohamed Makhtoumi (Docteur Benzaoui), Emilie Incerti Formentini (Juge Lafolet), Caroline Rochefort (Laëtitia), Ferdinand Redouloux (Matteo), Emilie Caen (Eva), Ulrich Vanacker (Commandant Marie), Cédric Cerbara (Yannick Le Bihan), Benjamin Gomez (Marcel Veronica), Jérémy Brunet (Policier scène de crime)



Publicité





HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?