Ici tout commence du 11 septembre : Teyssier se fait trahir (résumé + vidéo épisode 1261 en avance)

Ici tout commence du 11 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1261 – Louis va trahir le marché conclu avec Teyssier ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Il va finalement sauver Ferdinand…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 11 septembre – résumé de l’épisode 1261

Constance, mise au courant du marché que son mari a proposé à Louis, doute qu’il accepte. De son côté, Louis se rend chez les Teyssier pour discuter avec le directeur de l’Institut. Il refuse d’abord son offre, affirmant vouloir prouver à tous – surtout à ses sœurs – qu’il a changé. Mais Teyssier le met sous pression et finit par obtenir son accord. À l’Institut, Louis annonce ainsi à sa mère et à Anouk qu’il va redevenir professeur.

Plus tard, la troisième et dernière épreuve du concours débute dans les arènes de Calvières, en public. Anouk annonce que les candidats doivent réaliser un trompe-l’œil sucré/salé. Pendant l’épreuve, Louis qu’il est manipulé par Teyssier. Au moment des délibérations, le jury hésite entre Ferdinand et Joshua et c’est à Louis de trancher. Il choisit Ferdinand. Furieux, Teyssier lui reproche d’avoir trahi leur marché, mais Louis lui révèle qu’il a compris qu’il n’a jamais eu l’intention de l’embaucher.



Au studio, Tom et Lionel coachent Billie et Solal en leur proposant de revisiter la carte d’un restaurant bistronomique pour viser l’étoile. Parallèlement, Julia postule pour le Master, ce qui met Tom et Lionel en colère : ils estiment que ce n’est pas juste et veulent tout faire pour l’évincer.

Jude et Mattéo croisent Gaëtan, qui installe un stand du Coffee Shop pour promouvoir sa soirée. Comme ils prévoient aussi d’organiser un événement au Comptoir, la rivalité est immédiate. Tous trois se disputent la clientèle, jusqu’à ce que Gaëtan propose un compromis : faire la soirée ensemble, au Coffee Shop, avec le service traiteur assuré par le Comptoir. Jude accepte avec enthousiasme.

Ici tout commence du 11 septembre 2025 – extrait vidéo

