Audiences talks du 12 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » toujours battu par Quotidien

Audiences talks du vendredi 12 septembre 2025 – Hier soir, la version week-end des talks a animé l’access et le début de soirée. TMC s’est imposée avec Quotidien, devant « Tout beau, tout n9uf » sur W9, tandis que France 5 reste un choix fort en avant-soirée.











🔹 W9 a tenté de s’imposer avec « Tout beau, tout n9uf ». La première partie (19h47-20h13) a rassemblé 734.000 téléspectateurs (4,7% de PDA). La deuxième partie (20h20-21h01) a fait légèrement mieux avec 810.000 fidèles (4,7%), avant que la tranche principale de 21h01 à 21h16 n’atteigne 1,13 million de curieux (6,5%). Des scores honorables, mais insuffisants pour battre TMC.

🔹 TMC et Quotidien ont pris l’avantage. La première partie (19h18-20h05) a réuni 654.000 personnes (4,6%), la deuxième (20h12-21h02) 786.000 (4,5%), puis la tranche principale (21h02-21h16) a culminé à 1,26 million de téléspectateurs (7,2%). Yann Barthès distance ainsi légèrement Cyril Hanouna sur la case clé.

🔹 France 5 reste stable avec « C à vous ». L’émission d’Anne-Élisabeth Lemoine a séduit 1,01 million de téléspectateurs (7,9%) entre 18h57 et 19h50. C à vous, la suite a ensuite réuni 675.000 curieux (4,0%) de 20h04 à 20h49, avant de grimper à 1,00 million (5,7%) de 20h49 à 21h03.



Quotidien domine la semaine

La semaine a été marquée par une supériorité globale de TMC et Quotidien, qui a dépassé régulièrement les 1,8 à 2 millions de téléspectateurs sur sa tranche principale. Le record revient au mercredi 10 septembre, où Yann Barthès a franchi les 2,06 millions (10,5% PDA).

Du côté de W9, Cyril Hanouna enregistre une baisse significative avec « Tout beau, tout n9uf » par rapport à la semaine précédente, oscillant entre 1,1 et 1,5 million de téléspectateurs sur la case clé. Son meilleur score de la semaine reste le jeudi 4 septembre avec 1,75 million (9,3%), mais la tendance s’est ensuite stabilisée autour de 1,4 million.