Audiences 17 septembre 2025 : « Tracker » leader devant la Ligue des Champions

Audiences 17 septembre 2025 – C’est TF1 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la suite de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 2,99 millions de téléspectateurs en moyenne pour 17,1% de pda.





C’est devant Canal+ avec le match de Ligue des Champions PSG / Atalanta, qui a rassemblé 1,58 million de fans pour 8,9% de pda.







Audiences 17 septembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec « Le monument préféré des français 2025 », qui a rassemblé 1,44 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.

M6 suit avec l’épisode 2 de la nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier », qui a intéressé 1,41 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,9% de pda.



France 2 est derrière avec la série « Dans de beaux draps », qui a réuni 1,30 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,5% de pda. La série est en chute libre sur une semaine avec un million de téléspectateurs de perdus !

Source chiffres audiences : Médiamétrie