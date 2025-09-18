Ici tout commence du 18 septembre : Louis prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 1266 en avance)



Ici tout commence du 18 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1266 – Louis va prendre une lourde décision ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après l’ultimatum de Teyssier et de l’équipe pédagogique, il décide de quitter l’institut définitivement.





Ici tout commence du 18 septembre – résumé de l’épisode 1266

Depuis leur ultimatum, Teyssier, Clotilde et Rose n’ont aucune nouvelle de Louis et redoutent sa décision. Teyssier est même prêt à démissionner s’il choisit de rester. Après une confrontation avec Carla qui l’amène à réfléchir, Louis accepte finalement de quitter l’Institut. Il rassure Clotilde et Rose : il n’a rien dit à la presse et leur laisse ses parts.

Coline reconnaît avoir placé la lettre de Gaspard dans la chambre de Maya. Elle réussit à la récupérer avant que Maya ne l’ouvre, mais cette dernière avoue ensuite à Léonard qu’elle a couché avec Gaspard et qu’elle a aussi des sentiments pour lui.



Par ailleurs, Tom et Lionel veulent saboter Julia lors de l’examen du Master. Tandis qu’Enzo et Rose annoncent aux candidats qu’ils ont 24h pour créer un concept de restaurant et un plat phare, ils manipulent Julia en insinuant que l’Institut perd de son prestige. Déstabilisée, elle commence à douter.

Ici tout commence du 18 septembre 2025 – extrait vidéo

