HPI du 18 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)

HPI du 18 septembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 continue la diffusion de la 5ème et ultime saison de la série « HPI ». Au programme ce soir, l’avant-dernier épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 18 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 7 « Il faut qu’on parle » : Morgane et Karadec se retrouvent face à une enquête délicate aux portes de la Belgique. La victime, retrouvée morte en France, n’est autre que le directeur d’un prestigieux palace brugeois. Alors que les tensions entre eux semblent avoir atteint leur paroxysme, les voilà entraînés dans une virée flamande qui pourrait bien leur réserver plus d’une surprise…

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère McNeese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mulier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Nicky Marbot (Voisin Morgane), Jisca Kalvanda (Awa Kouassi), Rébecca Benhamour (Zina de Santis), Jacky Druaux (Stéphane Vareels), Alexandre Majetniak (Boban Damjanovic), Anaïs Odwrot (Nora), Carole Weyers (Justine Remy), Lucile Marquis (Coralie), Alexis Volis (Manager restaurant), Nanou Harry (Serveuse), Nicolas Bruysse (Inspecteur Maillard), Franck Muon (Batelier), Jérôme Baelen (Cédric Delcayre)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?