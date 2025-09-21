Audiences 20 septembre 2025 : « Les secrets du Finistère » leader devant The Voice Kids



Audiences 20 septembre 2025 – C’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Les secrets du Finistère : le garçon qui marchait sur les vagues », qui a rassemblé 3,78 millions de téléspectateurs pour 23,4% de pda.





C’est devant TF1 avec la suite de la saison de The Voice Kids, qui a réuni 2,53 millions de téléspectateurs pour 15,4% de pda.







Audiences 20 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec son nouveau jeu inédit « Intuition », présenté par Cyril Féraud, qui a intéressé 1,49 million de téléspectateurs pour 10% de pda. Le programme accuse une forte baisse sur une semaine.

M6 suit avec l’épisode 4 de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,11 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 840.000 téléspectateurs pour 5,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie