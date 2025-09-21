Sept à huit du 21 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Par

Sept à huit du 21 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Capture TF1


Sept à huit du 21 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 La fièvre du jeu avec le plus grand loto de France : 4000 participants l’immense succès des tickets de grattage.


Dans « 7 à 8 »

🔵 Le business et les super combines des vendeurs de vêtements d’occasion.

🔵 La consécration de la street-food dans les restaurants étoilés de Bangkok

🔵 Et l’actrice Marina Foïs se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 21 septembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

