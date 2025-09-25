HPI : clap de fin ce soir, un retour est-il possible sur TF1 ?



C’est une page qui se tourne ce soir sur TF1. La série HPI, véritable phénomène d’audience depuis son lancement en 2021, tire sa révérence après cinq saisons riches en enquêtes, rebondissements et humour décalé. Audrey Fleurot, qui a marqué des millions de téléspectateurs dans la peau de Morgane Alvaro, referme ainsi le chapitre de ce personnage haut en couleur devenu culte.











Avec ses audiences record – plus de 10 millions de fidèles en moyenne lors de saison 1 – « HPI » s’est imposée comme l’un des plus grands succès de la fiction française de ces dernières années.

Interrogé par TF1 Info, le producteur de la série, Pierre Laugier, confirme que cette fin était un choix collectif :

« On avait tous envie de clore ce chapitre et de passer à autre chose. Mais Morgane restera toujours dans nos cœurs. À un moment, c’est elle qui nous rappellera, comme dans les films de superhéros, et on sera tous au rendez-vous. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Pour commencer, il faut créer le manque ! »

Un clap de fin, donc, mais pas forcément définitif. Le producteur n’exclut pas un retour sous forme d’unitaire, à l’image de ce que TF1 a déjà fait avec « Section de recherche » ou « Alice Nevers ».



En attendant une éventuelle résurrection, les fans pourront savourer ce soir le dernier épisode de la saison 5, qui promet d’être riche en émotions. Une chose est sûre : Morgane Alvaro a définitivement marqué l’histoire de la fiction française.