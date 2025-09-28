Audiences 27 septembre 2025 : « Les secrets du Finistère » leader devant « Le Grand Concours »



Audiences 27 septembre 2025 – C’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Les secrets du Finistère », qui a rassemblé 2,90 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.





C’est devant TF1 avec « Le Grand Concours » spéciale 40 ans des Restos du Coeur, qui a réuni 2,73 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.







Audiences 27 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la 600ème de « Taratata », qui a intéressé 2 millions de téléspectateurs pour 13,3% de pda.

M6 suit avec l’épisode 5 de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,34 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 824.000 téléspectateurs pour 4,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie