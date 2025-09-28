Le Grand Concours du 27 septembre : et le gagnant est...



« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 27 septembre 2025 ? – Alors qu’hier soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette spéciale 40 ans des Restos du Coeur ?





A l’issue d’une finale face à Mohamed Bouhafsi et Emilie Mazoyer, c’est finalement François-Xavier Demaison qui a remporté le trophée !







François-Xavier Demaison succède donc à Jean-Luc Lemoine, qui a remporté la précédente édition du Grand Concours en juillet dernier.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.



Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.