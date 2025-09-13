13h15 le dimanche du 28 septembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 28 septembre 2025





« 13h15 le dimanche » du 28 septembre 2025 : Les deux Gisèle

Le magazine 13h15 le dimanche propose une série inédite consacrée aux destins croisés de Gisèle Halimi et Gisèle Pelicot. L’une, avocate emblématique de la défense des droits des femmes, l’autre, victime dans l’affaire des viols de Mazan, ont chacune contribué à transformer le regard de la société sur le viol.

En septembre 2024, le procès des viols de Mazan mettait en lumière le courage de Gisèle Pelicot. Une affaire historique qui a marqué une avancée majeure pour les droits des femmes. Mais ce procès a ravivé la mémoire d’un autre combat, mené près d’un demi-siècle plus tôt : en 1978, à Aix-en-Provence, le consentement était pour la première fois au cœur des débats judiciaires.



Acte I, un crime honteux

Cette année-là, Anne Tonglet et Araceli Castellano luttaient pour que le viol qu’elles avaient subi soit reconnu comme un crime et non comme un simple délit. Défendues par Gisèle Halimi et sa collaboratrice Agnès Fichot, elles ont porté un procès retentissant, suivi par les médias, qui contraignit la société française à affronter la question du viol. Deux ans plus tard, la loi reconnaissait enfin ce crime dans le code pénal.

Aujourd’hui, Maître Agnès Fichot revient sur cette affaire fondatrice et la met en perspective avec le procès Pelicot : qu’a-t-on réellement changé en cinquante ans ?

Cette série documentaire en quatre épisodes s’appuie sur des archives judiciaires, des reconstitutions du procès d’Aix-en-Provence, des témoignages d’historiens et d’acteurs de l’époque, ainsi que sur les croquis d’audience du procès Pelicot.