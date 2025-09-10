Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth dans une impasse, Eliott espionne Muriel (épisode du 12 septembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1748 du 12 septembre 2025 – La situation va considérablement se compliquer pour Elisabeth dans les prochains jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Boris va retourner sa veste et lors du conseil d’administration, Elisabeth va se retrouver seule contre tous !











Alors qu’elle a besoin de leur vote pour un empreint afin de combler un souci de trésorerie, Pascal, Laurine et Boris votent tous les trois contre et la place dans une impasse. Elisabeth est furieuse et promet de ne rien lâcher : elle ne vendra pas son entreprise et ne se laissera pas faire !

De son côté, Boris confirme à Muriel leur rupture. Elle est effondrée… Quand elle rentre chez elle, Muriel reçoit un coup de téléphone d’Eliott. Ce dernier lui parle de Toma et se montre particulièrement compréhensif : il est prêt à aménager ses visites si elle veut faire un week-end avec Boris… Muriel lui assure qu’il n’y a pas besoin mais n’évoque pas rupture. Quand elle raccroche, Eliott est en réalité dans sa voiture juste à côté ! Il a le sourire et se frotte les mains !

Eliott espionne donc Muriel et il savait déjà pour la rupture… Serait-il à l’origine du pièce de Catherine pour se venger d’elle et de Boris en même temps ? Ou est-il complice du responsable ?



