C à vous du 19 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 19 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 Attentat de la rue des Rosiers : 43 ans après, un suspect arrêté en Cisjordanie. On reçoit Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales et Xavier Yon, survivant de l’attentat de la rue des Rosiers

🔵 Les tours de Notre-Dame-de-Paris rouvrent au public pour la Journée du Patrimoine. Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et Edouard Neil, directeur de Métiers du Bois (MdB) sont ce soir les invités de C à vous


