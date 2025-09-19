Les Cinquante du 19 septembre : qui va gagner le second jeu ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 25 du vendredi 19 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le premier jeu d’une journée éliminatoire.











Le jeu se déroule et c’est ensuite le moment de la vérification. Les Blancs sont finalement les meilleurs, ils sont protégés de l’élimination ! Les Marrons et les Jaunes sont les plus mauvais, ils n’ont presque pas conservé d’eau. Les Violets, arrivés 2èmes, sont déçus.

Le reste de la journée est sous le signe des stratégies et des alliances.

Le Lion annonce ensuite le second jeu. Les joueurs se dirigent vers l’arène alors que les Blancs, déjà qualifiés, n’ont pas à y partciciper.



SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de lundi, place au second jeu et à l’élimination d’une équipe. On vous en dira plus dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 19 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce vendredi 19 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 22 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.