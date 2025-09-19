Les Cinquante du 19 septembre : qui va gagner le second jeu ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)

Par /

Publicité

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 25 du vendredi 19 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le premier jeu d’une journée éliminatoire.


Les Cinquante du 19 septembre : qui perdra le second jeu ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)
© W9 / Patrick Robert


Publicité

Le jeu se déroule et c’est ensuite le moment de la vérification. Les Blancs sont finalement les meilleurs, ils sont protégés de l’élimination ! Les Marrons et les Jaunes sont les plus mauvais, ils n’ont presque pas conservé d’eau. Les Violets, arrivés 2èmes, sont déçus.

Le reste de la journée est sous le signe des stratégies et des alliances.

Le Lion annonce ensuite le second jeu. Les joueurs se dirigent vers l’arène alors que les Blancs, déjà qualifiés, n’ont pas à y partciciper.


Publicité

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de lundi, place au second jeu et à l’élimination d’une équipe. On vous en dira plus dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 19 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce vendredi 19 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 22 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.

A LIRE AUSSI
C à vous du 19 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 19 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Audiences talks du 18 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » remonte et réduit l’écart avec Quotidien
Audiences talks du 18 septembre 2025 : "Tout beau, tout n9uf" remonte et réduit l'écart avec Quotidien
David Guetta ajoute une deuxième date au Stade de France en 2026 !
David Guetta ajoute une deuxième date au Stade de France en 2026 !
Quotidien du 18 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 18 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut