Demain Nous Appartient du 1er septembre : Marianne doute de Sébastien, Ellie choquée (résumé + vidéo épisode 2021 en avance)

Demain nous appartient du 1er septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2020 de DNA – Marianne doute de Sébastien ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et Ellie va être choquée en découvrant Sébastien avec Camille et Maud…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 1er septembre 2025 – résumé de l’épisode 2020

Bart passe la nuit avec Erica, la nouvelle proviseure. Le réveil est brutal : en retard pour sa rentrée, elle part en vitesse après une cigarette, promettant à Bart de le rappeler.

C’est aussi la rentrée pour Violette, Bastien et Marceau. Ce dernier, fou de Violette, veut conquérir son cœur. Après les cours, le trio rejoint Lilou au Spoon, qui leur annonce sa rupture avec Octave. Mais l’ambiance tourne vite à la dispute quand Marceau tombe de sa chaise et s’emporte contre Bart. Ce dernier menace de l’interdire de Spoon s’il continue.



De son côté, Judith confie à Noor qu’elle doit repartir vivre à San Francisco rejoindre Maxime, alors qu’elle aimerait rester près de sa famille. Noor se dit prête à parler à Maxime. Pendant ce temps, Alex apprend qu’un stand aux halles va se libérer. Chloé et Judith l’encouragent à tenter l’aventure, et Judith, soutenue par Maxime, se dit prête à le gérer elle-même. Mais Bruno convoite aussi la place et se retrouve en rivalité avec la jeune femme.

Marianne a découvert que Sébastien pourrait être le père d’Ellie. Elle se confie à Chloé, qui pousse Raphaëlle à creuser la vérité. L’avocate confronte son père, qui nie violemment avant de s’excuser, sans toutefois assumer. Ellie, de plus en plus méfiante, se tourne vers Kevin, qui confirme que Marianne connaît Sébastien. Déstabilisée, l’adolescente comprend qu’elle ne peut pas compter sur Marianne.

Alors que Sébastien et Marianne se déchirent, Ellie se rend au tribunal pour croiser son père biologique. Mais en voyant Maud et Camille dans les bras de leur grand-père, elle reçoit un choc qui la bouleverse profondément.

VIDÉO Demain nous appartient du 1er septembre – extrait de l’épisode

