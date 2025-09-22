Ça commence aujourd’hui du 22 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 septembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Infertilité masculine : comment ont-ils vécu cette difficulté à avoir un enfant ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 septembre 2025 à 13h55 « Infertilité masculine : comment ont-ils vécu cette difficulté à avoir un enfant ? » (inédit)

Anthony et Mélissandre souhaitaient plus que tout devenir parents. Après avoir échoué naturellement, ils se sont tournés vers la PMA. Mais l’attention s’est presque entièrement portée sur Mélissandre, tandis qu’Anthony n’a passé qu’un simple examen. Après deux FIV en France restées sans succès, ils ont tenté une autre approche en Espagne. C’est là qu’ils ont découvert que l’infertilité venait en réalité d’Anthony. Une erreur qui leur a fait perdre deux années précieuses et leur a causé beaucoup de souffrances…

Et à 15h05 : « Ils ont le sentiment d’avoir servi de cobaye » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités victimes d’actes médicaux présentés comme sans risques. Sylvie a découvert, après des mois de souffrance, que le médicament qu’elle prenait pour sa thyroïde avait été modifié sans avertir les patients. Anne-Laure, opérée d’une bandelette sous-urétrale censée résoudre ses fuites urinaires, a enduré 7 ans de douleurs avant d’apprendre que ce dispositif était remis en cause et irréversible. Christophe, opéré avec un robot chirurgical vanté pour sa précision, est resté 8h au bloc au lieu de 2 et en est ressorti défiguré.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.