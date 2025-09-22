« Octomom : les 8 bébés de Natalie Suleman » : votre téléfilm inédit ce 22 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Octomom : les 8 bébés de Natalie Suleman » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 22 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Octomom : les 8 bébés de Natalie Suleman ».


A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.

« Octomom : les 8 bébés de Natalie Suleman » : l’histoire, le casting

L’histoire de Natalie Suleman raconte celle d’une mère célibataire déjà responsable de six jeunes enfants de moins de six ans, qui a donné naissance à des octuplés. Confrontée au poids financier d’une famille de quatorze enfants, elle a choisi de monnayer son image auprès des médias. Ce choix lui a valu de vives critiques de l’opinion publique et l’a contrainte à se battre pour protéger et maintenir sa famille.


Avec : Kristen Gutoskie (Natalie), Caitlin Stryker (Beth), Anita Wittenberg (Angela), David Allan Pearson (Eddie)

Et à 16h, « Arnaque à la grossesse » (rediffusion)

Graphiste de profession, Julia traverse une période difficile : licenciée et récemment séparée de son compagnon, elle voit sa vie basculer lorsqu’elle rencontre Alana, une jeune femme célibataire elle aussi en proie à des difficultés financières. Leur rencontre la plonge malgré elle au cœur d’une sombre escroquerie liée à la grossesse.

Avec : Greta Carew-Johns (Julia), Ruth Bidner (Alana), Nick Preston (Drew), Amanda Wong (Celia Balzarini)

