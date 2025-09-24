Ça commence aujourd’hui du 24 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 24 septembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Addiction à la chirurgie esthétique : les hommes aussi ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 24 septembre 2025 à 13h55 « Addiction à la chirurgie esthétique : les hommes aussi ! » (inédit)

Pour Yann, la chirurgie esthétique est devenue une véritable addiction. S’il s’y est mis relativement tard — sa première intervention remonte à ses 30 ans —, il enchaîne depuis sans relâche injections et opérations. Loin de vouloir cacher ses retouches, il les revendique haut et fort, au point de souhaiter que cela se voie.

Et à 15h05 : « Douleur ou libération : les enfants ont quitté le nid ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert aborde aujourd’hui une étape souvent redoutée par les parents : le départ des enfants du foyer. Près de 39 % d’entre eux seraient touchés par le syndrome du nid vide. C’est justement l’expérience vécue par les invités du jour : Sophie, Élisabeth, Jeannette, Karine et Emmanuel.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 24 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.