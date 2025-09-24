« Arnaquée par mon petit ami » : votre téléfilm inédit ce 24 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Arnaquée par mon petit ami » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 24 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Arnaquée par mon petit ami ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Arnaquée par mon petit ami » : l’histoire, le casting

À peine remise d’une rupture douloureuse et encore marquée par la perte de son frère, Olivia fait la rencontre de Jonathan, un héritier généreux qui paraît irréprochable. Rapidement, elle l’introduit à sa famille et accepte qu’il soutienne l’un de ses projets caritatifs. Mais autour d’elle, ses proches restent sur leurs gardes : cette idylle parfaite cache peut-être une autre vérité.



Avec : Brittany Underwood (Olivia), Alex Trumble (Jonathan), Julian Fletcher (Gerald), Joshua David Smith (Liam)

Et à 16h, « Les jumeaux Johnson : arnaqueurs de femmes » (rediffusion)

Lors d’un séminaire à Chicago, Louisa fait la connaissance de Steve et pense avoir enfin trouvé l’amour. Mais l’homme n’est pas celui qu’il prétend : il lui ment sur son identité et profite d’elle. Quand Louisa découvre la vérité, il est déjà trop tard, Steve s’est volatilisé. Après une période sombre, encouragée par sa mère et sa meilleure amie Brooke, elle décide de reprendre le contrôle en créant un blog pour révéler au grand jour qui est réellement Steve Johnson. Très vite, elle découvre qu’elle n’est pas seule : de nombreuses femmes ont été piégées, dont Shania, qui lui apprend l’existence de Mitch, le frère jumeau de Steve. En enquêtant, Louisa réalise que Mitch agit exactement comme son frère…

Avec : Colton Haynes (Steve), Gabrielle Graham (Louisa Russell), Tanisha Thammavongsa (Brooke Gomez), Megan Hutchings (Holly Stokes)