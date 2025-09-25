« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : votre téléfilm ce 25 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 25 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Liaison fatale : l’affaire Clive Cassel » : l’histoire, le casting

Lucy Thompson, détective privée, accepte une mission confiée par Clive Cassel, un client qui exerce sur elle une certaine fascination. Pourtant, au fil de l’enquête, les zones d’ombre se multiplient : Clive est-il réellement celui qu’il prétend être, ou bien n’est-il que la pièce maîtresse d’une machination soigneusement élaborée ?



Publicité





Avec : Lanie McAuley (Lucy), Matthew MacCaull (Clive), Dalias Blake (August), Jonathan Hawley Purvis (Charles)

Et à 16h, « Un professeur trop séduisant » (rediffusion)

En reprenant ses études, Nicole recroise Daniel, un ancien professeur avec qui elle a entretenu une liaison. Bien qu’il tente de la séduire de nouveau, elle lui en veut toujours de lui avoir caché qu’il était marié. Brandon, un camarade de classe, comprend la situation et choisit de la soutenir, ce qui attise la jalousie de Daniel, qui l’humilie publiquement en cours. Chez lui, Daniel doit ensuite faire face aux soupçons de sa femme, consciente de ses infidélités. Alors que Nicole et Brandon passent la nuit ensemble, elle s’absente un instant et découvre, à son retour, Brandon mort. La police conclut à une overdose de kétamine, mais Nicole refuse d’y croire et décide de mener sa propre enquête. Ses recherches la mènent à une révélation troublante : une autre étudiante est morte l’année précédente dans des circonstances identiques.

Avec : Lindsey Dresbach (Nicole Atkins), Ross Jirgl (Daniel Hudson), Crystal Day (Valérie Hudson), Bryan Bachman (Brandon Davis)