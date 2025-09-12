Capitaine Marleau du 12 septembre : ce soir l’épisode « Héros malgré lui »



Capitaine Marleau du 12 septembre 2025 – C’est une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Héros malgré lui », avec Corinne Masiero, Eric Elmosnino et Déborah François.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 12 septembre 2025 « Héros malgré lui » : résumé, histoire

Meurtre dans une scierie vosgienne. Marleau soupçonne que ce drame est lié au retour de Serge Duprat, cousin de la victime, qui vient d’hériter de la scierie après vingt ans d’exil en Guyane. Pourquoi revient-il s’investir dans un lieu qu’il a pourtant fui toute sa vie ? Plus Marleau creuse, plus elle se heurte à Serge et à sa mère, qui semblent décidés à lui mettre des obstacles sur son chemin. Quel secret cherchent-ils à protéger ? Il est fort probable que la victime l’ait découvert.

Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Eric Elmosnino (Serge Duprat), Déborah François (Julia Alberti), Marisa Borini (Lucie Duprat), Pierre Rochefort (Marc Berard), Assa Sylla (Victoire Tauzin), Laurent Grevill (Jean-Pierre Valas), Romane Colonna Cesari (Manon Valas)



