« Le grand concours des régions » du 12 septembre : quelle sera la meilleure danse folklorique de France 2025 ?

« Le grand concours des régions » du 12 septembre 2025 – Quelle sera la meilleure danse folklorique de France 2025 ? Réponse ce soir sur France 3. Après le succès des numéros précédentes, « La meilleure danse folklorique de France » revient pour une 3e édition inédite !





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay gratuit sur france.tv







« Le grand concours des régions » du 12 septembre 2025 : présentation de l’émission

Le grand concours-événement présenté par Cyril Féraud fait son retour pour sacrer la meilleure troupe de danse folklorique de France !

Cette année, un jury d’exception, passionné de patrimoine et fier de ses racines, accompagnera l’aventure. À Magali Ripoll, Laurent Luyat et Vincent Niclo s’ajoute une nouvelle recrue : Mélanie Taravant.



Pour l’édition 2025, dix troupes amateures venues de métropole et d’Outre-mer ont été sélectionnées. Près de 300 danseurs, vêtus de costumes uniques, feront vibrer la scène du Royal Palace de Kirrwiller, en Alsace. Chaque prestation, mise en valeur par des décors spécialement imaginés, offrira un véritable voyage à travers les régions et leurs traditions.

De la bourrée à la ronde, de la gavotte à la polka, sans oublier la danse du feu, les danses folkloriques incarnent depuis toujours la joie, le partage et la transmission. Elles préservent l’identité locale et rassemblent les communautés, jusque dans les villages les plus reculés.

Cette année, les troupes venues de Bretagne, Martinique, Grand Est, Pays de la Loire, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe et, pour la première fois, d’Île-de-France, s’affronteront pour décrocher le prestigieux titre de « meilleure danse folklorique de France 2025 » !