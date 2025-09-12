Mask Singer du 12 septembre 2025 : lancement de la saison 8 ce soir sur TF1 (VIDÉO)



Mask Singer du 12 septembre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le lancement de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal vous fera découvrir les nouveaux personnages extraordinaires de cette nouvelle saison ! Après le succès des sept premières éditions, « Mask Singer » est de retour sur TF1 pour une saison incroyable remplie de surprises et de rebondissements.





Mask Singer du 12 septembre, un nouveau jury et 15 nouveaux costumes

MASK SINGER revient avec une saison exceptionnelle riche en nouveautés, toujours portée par Camille Combal et ses enquêteurs emblématique Kev Adams, Chantal Ladesou, et Laurent Ruquier. Michaël Youn les rejoint cette saison.

Voici les 10 costumes que vous allez découvrir cette année : le Lapin, le Linx, le DJ, le Castor, l’Agneau, le Plancton, le Doudou étoile, le Scarabée, la Taupe et le Gladiateur. S’ajouteront 2 stars internationales et 3 enquêteurs mystères.



Dans ce premier prime spécial “Chanson française”, les nouveaux personnages feront leur entrée et s’affronteront dans des costumes toujours plus impressionnants et surprenants. Particularité de la soirée : chaque célébrité devra chanter en français, un vrai coup de pouce pour tenter de reconnaître les voix cachées derrière les masques.

Entre éclats de rire, un rebondissement totalement inédit dans l’histoire de l’émission et même deux démasquages dès ce premier épisode, cette nouvelle saison de Mask Singer démarre en fanfare !

VIDÉO bande-annonce