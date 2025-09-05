Capitaine Marleau du 5 septembre : ce soir l’épisode « L’homme qui brûle »



Capitaine Marleau du 5 septembre 2025 – C’est un épisode de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, la rediffusion de l’épisode intitulé « L’homme qui brûle », avec Corinne Masiero, Gérard Darmon et Elie Semoun.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 5 septembre 2025 « Lhomme qui brûle » : résumé, histoire

Lily Terrier, une jeune coiffeuse, est retrouvée morte, empoisonnée au cyanure dans le salon où elle travaillait. L’enquêtrice Marleau met la main sur des lettres enflammées qu’un certain Frédéric Lefranc, acteur et metteur en scène du théâtre municipal, adressait à la victime. Or, celui-ci prépare justement une mise en scène d’Othello, la tragédie de la jalousie… Mais l’affaire prend une autre tournure lorsque resurgit le passé trouble de Lily. Frédéric Lefranc, son épouse et leurs trois filles cacheraient-ils plus qu’ils ne veulent le laisser paraître ? De la scène du théâtre à celle du crime, Marleau lève le voile sur des secrets bien enfouis.

Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Gérard Darmon (Frédéric Lefranc), Elie Semoun (Lieutenant Hazarski), Anne Alvaro (Madeleine Lefranc), Claire Nebout (Geneviève), Yara Pilartz (Cordélia,Lefranc), Sélène Assaf (Emeline Lefranc), Marie Dompnier (Lily Terrier), Adam Celik (Luigi del Pirandello) , Jean-Claude Bolle-Reddat (Jean Pilori), Agathe Natanson (Anaïs Pilori), Marius Colucci (Légiste Oscar Langevin), Stéphane Rideau (Michaël Terrier)



VIDÉO bande-annonce