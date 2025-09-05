Audiences 4 septembre 2025 : « HPI » loin devant « Crime dans l’Hérault »

Par

Audiences 4 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un nouvel épisode inédit de la série « HPI », qui a convaincu 5,23 millions de téléspectateurs pour 29% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Crime dans l’Hérault », qui a réuni 2,68 millions de téléspectateurs pour 15,4% pda.

Capture TF1


Audiences 4 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un nouveau numéro du magazine « Envoyé Spécial, qui a rassemblé 1,42 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.

M6 est loin derrière avec une rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui a captivé 926.000 téléspectateurs pour 5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

