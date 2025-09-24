Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette troisième semaine de concours, cap sur l’une des destinations favorites des Français : bienvenue en Italie !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre 2025, présentation de l’épisode 3

Épreuve du classique revisité : le plus doux des tiramisù !

Cyril lance aux pâtissiers le défi de revisiter l’incontournable dessert italien : le tiramisù ! Un jeu subtil entre crème mascarpone onctueuse et biscuits cuillère délicatement imbibés. À chacun de proposer sa propre version, à condition qu’elle soit aussi généreuse qu’une véritable mamma italienne !

Épreuve technique : les mythiques sfogliatelle !

Mercotte sort de son célèbre grimoire une spécialité napolitaine aussi difficile à réaliser qu’à prononcer : les sfogliatelle ! Ces petits coquillages de pâte feuilletée croustillante, garnis d’une farce à la ricotta et aux agrumes, mettront à l’épreuve la précision et la patience des candidats.



Épreuve créative : mon gâteau masque de carnaval !

Direction Venise et son carnaval légendaire ! Les pâtissiers devront imaginer un masque vénitien entièrement en gâteau, révélant une facette cachée de leur personnalité à travers leur création gourmande. Pour les guider, le plus italien des chefs pâtissiers français, Angelo Musa – champion du monde et Meilleur Ouvrier de France – partagera ses précieux conseils tout au long de l’épreuve.

Le Meilleur Pâtissier saison 14, présentation de la saison

Comme à chaque édition, Cyril Lignac et Mercotte guideront les candidats avec leur expertise et leurs conseils avisés. Pour la deuxième année consécutive, Laëtitia Milot prend les commandes de l’émission, insufflant sa fraîcheur et sa bonne humeur à cette aventure gourmande. Et pour prolonger l’expérience chez eux, les téléspectateurs pourront retrouver toutes les recettes sur M6+, afin de réaliser à leur tour les créations des pâtissiers.

Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !