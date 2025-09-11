Demain Nous Appartient spoiler : Sara piège la maitresse de Roxane (vidéo épisode du 16 septembre)



Demain nous appartient spoiler – Sara enchaine les mauvaises surprises depuis le séisme dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que quelqu’un a tenté de tuer Roxane, Sara a découvert qu’elle avait une liaison avec une autre femme… Et on peut déjà vous révéler de qui il s’agit !











Dans quelques jours, alors que Sara ment à Aurore, elle a tendu un piège à la maitresse de Roxane en lui donnant rendez-vous… Celle-ci arrive sur les lieux. Surprise : il s’agit de… Laurie ! L’ex de Bart a-t-elle vraiment une liaison avec Roxane ? En tout cas, en apercevant Sara, elle prend la fuite…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara fait une découverte choc sur Roxane (vidéo épisode du 15 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2032 du 16 septembre 2025 : Sara tend un piège à la maitresse de Roxane

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.