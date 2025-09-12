Plus Belle La Vie du 12 septembre 2025 : Idriss apprend le pire (résumé + extrait vidéo épisode 419 en avance)



Plus belle la vie du 12 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 419 de PBLV – Léa et Idriss vont s'introduire au lycée Saint-Côme aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ».





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 septembre 2025 – résumé de l’épisode 419

Idriss évoque avec Patrick l’article sur Saint-Côme et réclame une commission rogatoire pour enquêter sur place. Patrick estime que c’est insuffisant de se baser sur un simple article. Jean-Paul arrive et souligne qu’en cas de bizutage dès la rentrée, ils doivent agir. Il demande à prendre l’enquête, mais Idriss refuse. Jean-Paul le met alors face au fait qu’il s’est introduit illégalement la veille avec Léa. Idriss justifie : il voulait raviver sa mémoire, et ça a fonctionné. Il insiste pour obtenir la commission. Patrick finit par céder et contacte le procureur.

À Saint-Côme, le directeur et sa fille Constance s’inquiètent de l’article. Elle minimise, rappelant que le site n’est pas très connu, et propose de rassurer les parents en dénonçant une campagne anti-écoles privées. Ils prévoient aussi de convoquer les élèves. Mais Jean-Paul et Idriss débarquent avec la commission rogatoire : ils veulent perquisitionner et interroger Corentin Pelletier. Constance lâche qu’il a été renvoyé le matin même.



À Saint-Côme, Ludovic et Louisa critiquent Corentin, jugé trop faible. Idriss et Jean-Paul réclament la clé de l’aile abandonnée. Louisa prétend ne pas l’avoir, mais Constance propose de leur donner un double.

Au commissariat, Léa témoigne en présence de Babeth, rongée de culpabilité de n’avoir rien vu à l’époque. À Saint-Côme, dans l’aile abandonnée, la scientifique relève plusieurs empreintes, sans résultat probant. Sur ordre d’Idriss, Charlotte inspecte un trou rebouché : elle y découvre des restes humains. Idriss, bouleversé, confie à Jean-Paul qu’il pense à sa sœur disparue depuis vingt ans et qu’il est devenu policier pour la retrouver. Charlotte revient : c’est bien un squelette, avec les vestiges d’un blouson portant une étiquette au nom de la victime…

À la résidence, Apolline remarque la mine dépitée de Jules. Il regrette d’avoir publié son article trop vite. Apolline lui conseille de lire les commentaires : d’anciens élèves de Saint-Côme confirment les faits et annoncent vouloir porter plainte. Jules est ravi.

À la résidence, Aya retrouve Ophélie, qui a retrouvé l’inspiration. Aya remarque que revoir les Vavin lui a fait du bien. Ophélie confirme et ajoute qu’elle va recroiser Chris, qu’elle appelle déjà « son frère ». Aya s’étonne, mais Ophélie dit ressentir un lien très fort. Elle n’en a pas parlé à Ulysse et demande à Aya de garder le secret.

De son côté, Éric rapporte à Vanessa qu’il a filé Ophélie comme elle le lui avait demandé. Mal à l’aise, il raconte qu’elle est allée voir les Vavin mercredi et qu’elle a revu leur fils Chris. Vanessa est bouleversée et exige qu’il creuse sur cette famille.

Au Mistral, Gabriel peine à écrire ses vœux. Thomas, venu lui servir un café, finit par l’aider malgré lui. Plus tard, Barbara le chambre : il s’est laissé piéger. Gabriel lit finalement son discours à Thomas, qui est ému… Plus tard, Jennifer confie à Thomas qu’elle le trouve trop investi dans le mariage de Gabriel. Thomas admet que les vœux de son ex l’ont troublé, au point de réaliser que le « nouveau Gabriel » lui manque.

