Demain Nous Appartient du 2 septembre : Sébastien parle à Ellie (résumé + vidéo épisode 2022 en avance)

Demain nous appartient du 2 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2022 de DNA – Sébastien accepte enfin de parler à Ellie ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Il va lui expliquer ce qu'il sait sur sa mère…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2022

Au Spoon, Bruno confie à Mona qu’il vise le stand des halles, mais n’a pas encore prévenu Sylvain. Quand ce dernier arrive, Bruno lui avoue avoir accepté la proposition d’Alex. Sylvain le prend mal, et Bruno craint pour leur amitié. Pour apaiser les tensions, il demande à Judith de reprendre le stand à sa place. Après hésitation, la jeune femme accepte, ce qui ravit Chloé, heureuse de la voir rester à Sète quelques semaines de plus.

Au lycée, Marceau est gêné d’arriver avec sa mère. Il retrouve Violette et Bastien, bientôt rejoints par Esmée, une nouvelle élève mystérieuse qui dit ne pas avoir de smartphone. Plus tard, Bastien se rend chez Mirta pour une voyance : Mona lui prédit l’arrivée imminente d’un grand amour.



De son côté, Erica préfère rester avec son fils le soir de la rentrée plutôt que de voir Bart. Ce dernier ignore encore que c’est Marceau qui a cassé sa chaise au Spoon.

Ellie, après une nouvelle fugue, se rapproche de Diego et lui confie ses doutes sur son père. Persuadée qu’il s’agit de Sébastien, elle tente un test ADN mais s’emporte quand il nie, allant jusqu’à l’agripper. Au commissariat, Sara l’incite à passer par la voie légale pour une recherche de paternité. Pendant ce temps, Maud, jalouse, défend son grand-père, ce qui provoque une dispute avec Diego.

Sébastien, réconcilié avec Marianne, finit par présenter ses excuses à Ellie. Il lui révèle ne pas être son père, mais évoque un indice : lors d’un procès, sa mère aurait fait un malaise qui pourrait laisser penser qu’elle était déjà enceinte.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.