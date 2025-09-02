Plus Belle La Vie du 2 septembre 2025 : Léa risque gros, le bar sauvé (résumé + extrait vidéo épisode 411 en avance)



Plus belle la vie du 2 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 411 de PBLV – Léa est en garde à vue et risque gros cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après avoir tenté de tuer Perrod, elle risque la prison !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 septembre 2025 – résumé de l’épisode 411

Léa est placée en garde à vue. Jean-Paul vient lui rendre visite. L’homme qu’elle a agressé est désormais hors de danger, mais Léa, encore sous le choc, ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle n’a aucun souvenir de la scène : elle s’est jetée sur lui, puis un trou noir total. Terrorisée, elle craint de devenir folle. Jean-Paul tente de la rassurer : ils trouveront une explication. Leur échange est interrompu par Maître Bataille, l’avocate de Léa, qui promet de tout faire pour éviter une détention provisoire.

De son côté, Idriss interroge Jean-David Perrot, le surveillant général du lycée Saint-Côme. Il lui demande s’il entretient un lien avec Léa Nebout. Perrot nie : il affirme l’avoir seulement croisée une fois en consultation médicale. Encore bouleversé, il dit ne pas comprendre son geste. Il remercie toutefois Idriss de lui avoir sauvé la vie, persuadé que, sans son intervention, Léa l’aurait tué. Pour lui, elle est folle, mais Idriss rappelle que seul un médecin peut poser ce diagnostic.



Idriss poursuit ses interrogatoires et confronte Léa. Elle affirme ne pas connaître l’homme qu’elle a attaqué, hormis une consultation médicale. Mais lorsqu’Idriss révèle son véritable nom, Léa se souvient : elle l’avait croisé lors de son année passée à Saint-Côme. Ses souvenirs sont fragmentés, confus. Elle est persuadée de perdre la raison. Alice, quant à elle, demande les résultats des analyses toxicologiques : ils sont négatifs. Elle évoque alors l’opération de la tumeur cérébrale de Léa et insiste pour des examens complémentaires. Idriss approuve.

À l’hôpital, Maître Bataille accompagne Léa et Idriss lors d’un rendez-vous avec Bahram. Celui-ci explique que l’opération de Léa n’est sans doute pas en cause, mais ne peut exclure une récidive de sa tumeur. Une IRM est programmée d’urgence, à la demande d’Idriss.

Pendant ce temps, Ulysse retrouve Vanessa. Il tente une dernière fois de la convaincre d’assister à sa fête d’adieux avant son départ pour la Suisse. Vanessa refuse, brisée : elle accepte sa décision mais ne peut la cautionner. En larmes, elle avoue qu’elle ne parvient pas à imaginer un monde sans lui. Au Pavillon des Fleurs, Hector réunit ses proches pour sa soirée d’adieux. Entouré d’Ulysse, Ophélie et Blanche, il échange au téléphone avec ses amis du monde entier. L’ambiance est lourde, ses proches sont tristes, mais lui s’efforce de plaisanter, allant jusqu’à simuler une crise pour détendre l’atmosphère.

Au lycée Saint-Côme, Apolline laisse un message à Jules : son grand-père vient d’être déféré. Dans la cour, des élèves se réjouissent de l’agression de Perrot et vont jusqu’à regretter qu’il ait survécu. Jules intervient pour les recadrer, mais Perrot débarque et gifle un élève sous ses yeux.

Idriss retrouve Jean-Paul et Patrick avec les résultats de l’IRM de Léa : aucune séquelle, aucune récidive. La nouvelle les soulage, mais elle n’offre aucun allègement judiciaire. Léa sera bel et bien mise en examen et envoyée en prison.

Plus tard, Hector fait ses adieux à Ophélie et Ulysse. Alors qu’ils s’apprêtent à partir, Vanessa les rejoint finalement, émue, et demande à les accompagner. Hector assure qu’ils l’attendaient. Avant de partir, il promet de les protéger « de là-haut », arrachant des larmes à Ophélie qui s’effondre dans les bras de son frère.

Djawad confie à Thomas qu’il est impossible de rembourser ses dettes avec les lingots tels quels. Ils doivent les transformer en argent liquide, ce qui implique du blanchiment. Djawad a un plan : un buraliste véreux acceptera d’échanger un ticket gagnant de 150.000 euros contre leurs lingots estimés à 190.000 euros. Thomas, effrayé par les risques, avoue avoir l’impression que le Mistral est maudit depuis l’agression de Léa.

Au Mistral, Thomas annonce une grande nouvelle : le bar est officiellement sauvé grâce à un chèque remporté aux jeux. Louis et Djawad explosent de joie, Yolande et Mirta, arrivées sur place, partagent leur bonheur. Thomas remercie chaleureusement Mirta pour son soutien.

Plus tard, Yolande et Mirta discutent au Mistral. Yolande s’étonne de la chance insolente de Thomas et parle de « karma ». La conversation dérive sur Robert. Mirta, malgré tout, avoue encore éprouver de l’amour pour lui.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 septembre 2025 – extrait vidéo

