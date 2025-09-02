Les 12 coups de midi du 2 septembre : Ambre nouvelle Maître de Midi, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 2 septembre 2025, élimination de Thomas – Thomas a déjà été éliminé ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Il est reparti avec 2000 euros de gains en 2 victoires.











Les 12 coups de midi du 2 septembre, l’étoile mystérieuse avare en indices

C’est Ambre qui est devenue Maître de Midi, elle a buté sur une question du Coup de Maître, et a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte s’élève ainsi à 1500 euros de gains.

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas d’indice en dehors de la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Avec cet unique indice, on peut évidemment penser au monde du cinéma et à une célébrité qui aurait brillé au Festival de Cannes. A moins que ce ne soit un chanteur / une chante ayant brillé aux NRJ Music Awards : et s’il s’agissait de M.Pokora ? A suivre !

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 septembre

