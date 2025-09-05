Les 12 coups de midi du 5 septembre : Valentin démarre fort, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 5 septembre 2025, élimination d’Ambre – Ambre a finalement été éliminée ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle est repartie avec 3.150 euros de gains en 3 victoires.











Les 12 coups de midi du 5 septembre, Cannes sur l’étoile mystérieuse

Valentin est devenu Maître de Midi et il a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros, il a donc 5.000 euros dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, sans conviction, il a proposé le nom de Brigitte Bardot. Mais c’est raté !

On a toujours pas d’indice en dehors de la photo de fond : la Croisette à Cannes. Un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+