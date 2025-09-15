Demain nous appartient : l’actrice Emma Smet est maman !

C’est une nouvelle que personne n’avait vue venir. Discrète sur sa vie privée, Emma Smet, connue du grand public pour son rôle de Sofia dans la série de TF1 « Demain nous appartient », est devenue maman pour la première fois cette année.


Publicité

L’information n’a pas été révélée par la jeune actrice elle-même, mais par son père, David Hallyday, dans les colonnes de Télé Star. « Ma deuxième fille Emma a aussi eu un petit », a confié le chanteur, qui était interrogé sur ses filles et la naissance du second enfant d’Ilona Smet. Il a ainsi officialisé la naissance de son premier petit-enfant par l’intermédiaire de sa fille cadette.

Une confidence qui surprend, puisque Emma Smet n’avait jamais communiqué ni sur sa grossesse, ni sur la naissance de son enfant. La jeune femme, âgée de 27 ans, a toujours tenu à préserver sa vie personnelle, malgré son appartenance à la célèbre famille Hallyday et sa carrière naissante dans le monde du spectacle.

Pour l’heure, aucun détail n’a filtré concernant le bébé, ni sur son prénom, ni sur sa date de naissance exacte. Une chose est certaine : David Hallyday est désormais un grand-père comblé, lui qui ne cache pas sa fierté de voir ses enfants suivre leur propre chemin, entre discrétion et passion pour l’art.


