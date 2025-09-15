Un Si Grand Soleil Spoiler : l’arrestation de Pascal, la vente annulée ! (épisode du 17 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1751 du 17 septembre 2025 – Enorme revirement en vue dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, en plein conseil d’administration pour voter la vente de L Cosmétiques et Laumière Innovation, Catherine va débarquer et exiger que Pascal s’en aille !


Laurine et Boris sont médusés, Elisabeth a le sourire. Pascal ne comprend pas ce qui se passe, le regard de Catherine à son égard est glacial. Mais quand Pascal sort du conseil, Yann et ses hommes sont là pour l’arrêter.

Yann annonce à Pascal qu’il est placé en garde à vue pour tentative d’assassinat. De son côté, Catherine annonce qu’elle s’oppose à la vente. Laurine ne comprend pas… Elisabeth est soulagée.

