« Meurtres à Blois » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (18 septembre)

« Meurtres à Bloiis » au programme TV du 18 septembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse une nouvelle fois le téléfilm « Meurtres à Blois », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, avec Anne Charrier et Olivier Marchal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Blois » : l’histoire

Convoqué au château de Blois par Henri III, le duc de Guise tombe dans un guet-apens. Après une lutte acharnée contre la garde du roi, il s’effondre, frappé de multiples coups d’épée. La représentation s’achève.

Le public applaudit, mais Jean-Yves Bellion, riche industriel incarnant Henri III, ne revient pas saluer : il vient d’être assassiné sur scène. Les soupçons se tournent aussitôt vers Arthur, le jeune comédien qui jouait le duc de Guise.



L’enquête est confiée à la capitaine Alice Deschamps, ex-belle-mère d’Arthur. Pour l’innocenter, elle doit collaborer avec son ancien compagnon, le commandant Denis Frécant, père du jeune acteur. Entre tensions personnelles et révélations, leur passé commun complique chaque avancée.

Interprètes et personnages

Avec Anne CHARRIER (Alice DESCHAMPS), Olivier MARCHAL (Denis FRECANT), Boubacar dit Bouba KABO (Kevin), Elias HAUTER (Arthur FRECANT), Hubert DELATTRE (Gaspard MARECHAL), Elodie HESME (Ana DE NAVELLE), Albert GOLDBERG (Jean-Yves BELLION), Linda CORMIER (Joana DIMOVA).