France 2 déprogramme « Dans de beaux draps » pour rendre hommage à Claudia Cardinale (24 septembre 2025)



Publicité





Quelques heures après l’annonce de la mort de Claudia Cardinale, survenue hier mardi 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans, France 2 a décidé de modifier sa programmation afin de saluer la mémoire de l’atrice.





La chaîne déprogramme ainsi le final de la série « Dans de beaux draps », initialement prévu ce mercredi soir, et proposera à la place le film culte « Le Guépard » dès 21h10.







Publicité





Les deux derniers épisodes de la série ne seront pas diffusés mais ils sont déjà disponibles en streaming gratuit sur France.tv



Publicité





Le Guépard, le synopsis

En 1860, alors que la Sicile est ébranlée par les révolutions menées par Garibaldi et ses Chemises Rouges, le prince Salina s’installe avec sa famille dans sa demeure de Donnafugata. Conscient du déclin inévitable de l’aristocratie, il consent à une union jugée inégale : son neveu Tancrède épouse la fille du maire, incarnation de la nouvelle classe montante.