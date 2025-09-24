Un Si Grand Soleil du 25 septembre : Pauline quitte Léo, Pablo risque gros (résumé épisode 1757 en avance)



Un si grand soleil du 25 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1757 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 25 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Ludo a préparé des oeufs brouillés pour Elise, qui rappelle qu’elle lui fait toujours la tête. Ludo lui dit que ça fait deux soirs qu’elle boit seule, ça ne va pas l’aider. Il lui conseille de parler à Elodie pour voir ensemble comment traverser cette crise. Il pense qu’elle doit arrêter de faire l’autruche.

Pablo a eu du mal à dormir. Hugo va aller au lycée pour prendre sa défense, il doit voir le prof d’anglais. Pablo se prend la tête à essayer de comprendre qui peut lui en vouloir au point de vouloir lui faire porter le chapeau. Hugo lui demande s’il s’est embrouillé avec quelqu’un, il assure que non. Sabine pense que son casier a peut être été choisi au hasard, Hugo n’y croit pas.



Ludo annonce à Elodie et Louis qu’ils ont déjà utilisé le moitié de la citerne, ils doivent rationner encore ou prévoir un remplissage dès la semaine prochaine. Elise les rejoint, elle veut parler à Elodie. Elles s’isolent, Elise ne comprend pas comment elles en sont arrivées là. Elle pense avoir sa part mais elle peut changer. Elodie lui assure que ça n’a rien à voir avec elle, elle est tombée amoureuse. Elise veut dépasser ça, elle ne veut pas la perdre. Elodie pleure, elle dit qu’il n’y a rien à réparer : elle n’est plus amoureuse d’elle, c’est fini. Elise est effondrée.

Hugo est face à Chazal et à la proviseure. Celle-ci a eu l’autorisation du rectorat de porter plainte contre X pour les vols et Pablo va surement être entendu. Hugo assure que la tablette découverte ne prouve pas qu’il a commis les vols. Il explique que quelqu’un aurait pu faire accuser son fils. Chazal annonce qu’il va porter plainte contre Pablo, Hugo lui parle de sa remarque raciste. Hugo assure qu’il le dédommagera pour l’ordinateur. La proviseure va quand même convoquer un conseil de discipline et il risque l’exclusion définitive.

Elodie retrouve Pauline dans la serre. Elle pleure et lui parle de sa rupture avec Elise. Elle lui dit qu’elle l’aime. Pauline annonce qu’elle va parler à Léo.

En salle des profs, Sabine parle à Soan et Eve des propos racistes de Chazal. Soan n’est pas surpris, il a déjà entendu des choses très limites. Eve prend sa défense, ça met Sabine hors d’elle. En cours, Achille continue en insultant Pablo. Noura insiste auprès d’Alexis : c’est son pote ! Mais il lui dit que c’est juste un voleur. Eve essaie de rétablir l’ordre dans sa classe mais ça tourne au clash, elle leur colle une interro.

Léo vient parler à Boris, il lui parle de son coup dur à cause de l’eau. Il lui demande un acompte pour payer une citerne. Il a besoin de 25%, Boris accepte et annonce qu’ils lui font le virement cet après-midi. Léo le remercie, Boris lui souhaite bon courage. Bertier dit à Boris qu’il est fier de travailler pour lui.

Eve dit à Sabine que les élèves sont ingérables « à cause de cette histoire ». Sabine lui rappelle que c’est son beau-fils. Elle lui dit qu’ils vont se battre pour prouver qu’il n’a rien à voir avec ces vols. Eve lui dit de voir la réalité en face : c’est lui et il va devoir assumer ! Sabine est sous le choc et préfère s’en aller !

Hugo retrouve Pablo, Chazal ne s’est pas excusé. Hugo annonce qu’il va porter contre lui pour injure raciste et il sera là à son conseil de discipline. Pablo a peur, il pleure et le remercie.

Léo annonce à Pauline que son boss est ok pour l’avance, ils vont pouvoir acheter la citerne et souffler. Pauline dit à Léo que ça fait un moment que ça ne va plus entre eux… Il tombe des nues, Pauline lui dit qu’elle veut qu’ils se séparent. Elle demande le divorce et elle ne changera pas d’avis. Il lui demande s’il y a quelqu’un d’autre, elle dit que ça n’a rien à voir… Il s’emporte et casse une chaise.

Achille joue au basket avec Florent. Il l’interroge sur Charlotte, il ment en disant qu’elle n’est pas dispo en ce moment… Il lui parle ensuite de Pablo, c’est le voleur du lycée. Florent n’en revient pas. Pendant ce temps là, Noura parle à Pablo de la dispute au lycée. Pablo lui dit qu’il a réfléchi, il pense que c’est Chazal qui a mis la tablette dans son casier. Noura est surprise.

Au commissariat, Manu vient parler à Elise. Elle est mal et lui dit qu’elle s’est faite larguée. Il essaie de lui parler mais elle fuit. Au même moment, Pauline est inconsciente, le visage en sang !

