Plus Belle La Vie du 11 septembre 2025 : Idriss et Léa à Saint-Côme (résumé + extrait vidéo épisode 418 en avance)

Plus belle la vie du 11 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 418 de PBLV – Léa et Idriss vont s'introduire au lycée Saint-Côme aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 septembre 2025 – résumé de l’épisode 418

Au Mistral, Idriss retrouve Jules qui lui remet la clé. Avant de rendre l’original à Perrot, il en a fait un double. Jules lui décrit l’emplacement du couloir, dans l’aile ouest, et propose de dessiner un plan pour l’aider. Il détaille ensuite comment il compte venir lui ouvrir. Idriss craint d’être repéré, mais Jules l’assure que le risque est minime.

À Saint-Côme, Louisa se rend auprès de Constance pour lui montrer la clé confisquée par Jules. Constance veut savoir s’il a posé des questions, Louisa la rassure. Constance insiste : si c’était le cas, il faudrait mentir pour protéger l’établissement. Elle rend la clé à Louisa, qui se dit ravie. Constance lui prédit un bel avenir et l’interroge sur ses liens avec son frère. Louisa, détachée, répond qu’elle n’en a rien à faire.



Plus tard, Idriss et Léa se préparent à s’introduire à Saint-Côme. Anxieuse, Léa hésite, mais Idriss reçoit un message : Perrot est en surveillance. Il déclenche l’alarme incendie, permettant à Léa et Idriss d’entrer. Dans le fameux couloir, Idriss l’interroge sur ses souvenirs. Rien ne revient… jusqu’à ce qu’il laisse tomber la clé. Léa a un flash : Inès avait fait la même chose ce soir-là. Peu à peu, des bribes ressurgissent. Les deux jeunes filles étaient venues se cacher pour passer la nuit ensemble. Mais Perrot les a surprises, les a insultées et a affirmé que l’homosexualité était contre nature. Léa se revoit étranglée par lui… Elle est certaine de ne pas avoir quitté Inès, mais un trou noir l’empêche de se rappeler la suite. Au moment de fuir, elle remarque un détail glaçant : un trou a été comblé par du béton.

Au commissariat, Idriss confronte Jules et découvre qu’il est infiltré. Celui-ci admet préparer un article, mais explique dépendre de son rédacteur en chef. Idriss le somme de publier immédiatement, menaçant de tout révéler à Perrot. Après négociation, Jules accepte d’écrire pour le lendemain, à condition d’obtenir l’exclusivité. Idriss, malgré ses réticences, finit par céder : il a besoin de l’article pour obtenir une commission rogatoire et lever le voile sur les secrets de Saint-Côme.

Pendant ce temps, Gabriel et Axel essaient leurs costumes. Flattés par leur allure, ils sont rejoints par Gladys, qui trouve l’essayage prématuré et remarque que la veste de Gabriel est trop serrée. Axel avoue avoir un peu trop profité des dégustations. Gladys incrimine le tailleur, mais celui-ci refuse toute retouche. Elle sollicite Thomas, qui nie avoir de contact utile, ce qui l’irrite : elle l’accuse de saboter le mariage en engraissant Gabriel ! Exaspéré, Thomas prend le costume et promet de régler le problème. Finalement, Jennifer ajuste la veste de Gabriel. Thomas en profite pour lui faire goûter les choux de la pièce montée, tandis que Gabriel en est privé. Gladys finit par s’excuser auprès de lui.

Apolline, de son côté, a un rendez-vous qui la met mal à l’aise. Son prétendant comprend qu’elle s’est récemment découverte asexuelle et partage son expérience. Il lui propose une conférence sur l’amour et l’embrasse. Mais Apolline, confuse, réalise que ça ne collera pas et préfère partir. Nisma la rattrape, trop curieuse. Apolline lui reproche son intrusion, d’autant plus qu’elle apprend que Steve a découvert son inscription sur une appli pour asexuels. Furieuse, elle nie tout et ment sur son rendez-vous.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 septembre 2025 – extrait vidéo

