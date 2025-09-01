Plus Belle La Vie du 1er septembre 2025 : Mirta sauve le Mistral, Léa dérape (résumé + extrait vidéo épisode 410 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 1er septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 410 de PBLV – C’est la fin pour Robert Favre aujourd’hui dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Grâce à Mirta, il est enfin arrêté !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er septembre 2025 – résumé de l’épisode 410

Ariane se retrouve piégée dans le hangar. Elle appelle Thomas et Djawad à l’aide, mais ceux-ci, ayant refusé de la laisser agir seule, l’ont suivie… et sont enfermés avec elle. Ariane fulmine : non seulement elle n’est pas seule, mais en plus ils n’ont aucun réseau. Le lendemain, face à Jean-Paul, Ariane essuie des reproches. Il lui reproche d’avoir agi sans prévenir. Elle affirme que son indic lui avait donné l’information et qu’elle a voulu agir vite pour coincer Robert et son faussaire. Quand Jean-Paul lui demande si elle était seule, elle jure que oui et prétend avoir forcé la porte elle-même. En réalité, c’est Djawad qui l’a défoncée… Jean-Paul a du mal à la croire. Il lui précise que Morgane est en train de vérifier les vidéos des autoroutes voisines.

Pendant ce temps, Robert a récupéré une voiture de pompiers avec Mirta, comme au temps où il s’échappait avec Santoni. Mirta lui reproche de l’avoir droguée pour l’amener ici. Robert s’excuse : il dit l’aimer et ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors qu’il s’absente pour remplir sa gourde, Mirta en profite pour utiliser la radio du véhicule et lancer un appel à l’aide, mais Robert revient avant qu’elle n’ait pu donner leur position.



Publicité





Au bar, Luna est très inquiète. Thomas tente de la rassurer, convaincu que la police finira par retrouver Mirta. Mais Luna culpabilise : c’est elle qui avait encouragé sa mère à reprendre Robert, alors qu’elle voulait le quitter. Djawad arrive. Aya l’informe qu’Ariane veut la voir. Djawad lui conseille de tout lui dire franchement.

Au commissariat, Ariane interroge Nolan. Grâce à Aya, elle sait désormais que Robert Favre est impliqué dans la mort de sa mère. Elle lui apprend aussi qu’ils ont reçu un appel de détresse de Mirta, mais sans localisation. Ariane insiste : il doit bien savoir où Robert aurait pu planquer un véhicule en 2001. Nolan hésite, puis se souvient : Santoni parlait d’un box secret où ils stockaient du matériel.

De son côté, Robert promet à Mirta qu’ils seront bientôt à Venise, dans une gondole. Mirta, qui aperçoit la police au loin, improvise : elle demande à Robert de l’embrasser et lui dit de lui pardonner. C’est à ce moment qu’Ariane et Jean-Paul interviennent pour l’arrêter. Mirta, bouleversée, lui murmure qu’elle l’aime mais qu’elle n’avait pas le choix.

Au commissariat, Robert est interrogé par Jean-Paul. Ses empreintes confirment qu’il était bien le complice de Santoni. Il nie d’abord, mais finit par avouer, expliquant qu’il ne s’est jamais pardonné. Il précise toutefois n’avoir pas participé au casse de la Croix des Moulins. Concernant les lingots retrouvés, il admet les avoir récupérés, sans donner de noms.

Plus tard, devant Patrick, Jean-Paul confie ses doutes : il soupçonne Djawad. Ariane se moque, trouvant l’idée absurde, mais Patrick estime que c’est plausible. Pour détourner l’attention, Ariane lui montre des photos de l’anniversaire de Thomas, publiées sur son compte.

Au bar, Louis tente de redonner espoir à Thomas et aux autres : la police ne devrait pas leur causer de problèmes. Mais Thomas annonce qu’il doit signer la liquidation du Mistral le lendemain matin. C’est alors que Mirta arrive et dévoile un incroyable cadeau d’anniversaire : elle a subtilisé deux lingots à Santoni pour sauver le bar. Tout le monde explose de joie.

Au cabinet médical, Jean-David Perrot, le surveillant général de Saint-Côme, consulte Léa. Il prétend avoir oublié ses papiers et donne un faux nom. Il craint une IST. Léa lui annonce qu’il va falloir traiter sa partenaire.

Plus tard, Babeth et Léa, très émues par l’entrée des enfants en maternelle, trinquent avec du champagne offert par Thomas à l’ensemble des clients. Au même moment à la terrasse du Mistral, Jean-David retrouve sa maîtresse, Ludivine. Il l’accuse d’être responsable de son IST. Elle nie et accuse sa femme. Le ton monte. Léa entend la dispute et intervient brutalement : elle se jette sur Jean-David et l’étrangle avec son foulard. Idriss arrive de justesse pour l’arrêter !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 1er septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.